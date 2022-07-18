Выставка старинной техники прошла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге накануне состоялся фестиваль старинной техники, где гостям мероприятия представили старинные автомобили, мотоциклы, велосипеды, автобусы и даже троллейбусы с грузовиками. Об этом написал ОТР.

На выставке оказалась и патрульная милицейская машина «Жигули», которая не один раз использовалась для съемок в кино.

«У меня отец работал в ГАИ в советский период, и в память сделал, собрали. До нас машина стояла 15 лет в огороде, грубо говоря. Заменили тормозную систему на ней. Вот. А потом предложили для съемок фильма сняться, „Мосгаз“ восьмой сезон снимались, Алекс Крупий, в Питер приезжали на съемки. И мы делали реплику именно вот милицейской машины. И красили полностью, все делали под нее. Потом вот начали на выставки ездить», — сказал участник парада Сергей Васильев.

Помимо машин советского времени на выставке была представлена одна из первых моделей Audi. Машина датируется 1932 годом выпуска.