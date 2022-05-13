Выставка ретровагонов открылась в Москве в честь 87-летия метрополитена

Выставка ретровагонов открылась на станции метро «Партизанская» в Москве к 87-летию столичного метрополитена. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

На выставке представлены пять исторических вагонов, которые ходили в московском метро с 1940-х до 2008 года: «Г» использовался с 40-х годов, «Д» — это первый вагон с усовершенствованной ходовой частью, «Е» был построен на четыре тонны легче предшественников с дверьми на 22% шире. Также посетители увидят два служебных вагона: УМ5 — старейший вагон-путеизмеритель и контактно-аккумуляторный электровоз ВЭКА.

Вход на выставку бесплатный. Она продлится до 16 мая.