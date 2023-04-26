Общество 26 апреля 2023, 15:13 Выставка работ знаменитого фотокорра времен Великой Отечественной войны открылась в Москве Телеканал «360»

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Выставка «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах», посвященная жизни известного военного корреспондента времен Великой Отечественной войны, откроется в Государственном историческом музее в Москве 26 апреля. Основу мультимедийной экспозиции составят порядка 400 работ фотографа разных лет, из которых около 70 — кадры из исторического фонда фотографий ТАСС.

Ожидается, что выставка станет одной из самых масштабных и полных ретроспектив фотографа. Наряду с уже известными снимками посетители впервые увидят ранее не публиковавшиеся работы автора. Кроме того, в экспозиции будут присутствовать отпечатки с негативов из семейного архива Халдея, которые раскроют личность фотографа. Генеральным партнером выставки выступил ПАО «Промсвязьбанк».

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Организаторы уделили особое внимание творческому методу и авторскому стилю знаменитого фотокорреспондента. В пространстве Государственного исторического музея элементы дополненной реальности совместят с оригинальными фотографиями, напечатанными самим Евгением Халдеем.

На выставке также представят подлинные предметы, принадлежавшие мастеру фотографии: его фототехника, личный дневник, семейные реликвии, служебные документы, бывшие под грифом «секретно». Кроме того, некоторые экспонаты будут сопровождены подлинными историческими аудиозаписями, такими как стенограмма Нюрнбергского процесса.

Евгений Халдей — уроженец Юзовки (ныне — Донецк, — прим. ред). Он стал единственным советским военным фотокорреспондентом, который отразил в своих снимках всю Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Порядка шести тысяч его работ вошли в золотой фонд отечественной фотожурналистики.