Общество 10 января 2024, 17:53 Выставка, посвященная Дороге жизни, заработает на станции метро «Ладожская» в Петербурге Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В вестибюле станции метро «Ладожская» в Петербурге заработает выставка, посвященная 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Экспозиция расскажет о музеях Петербурга и Ленинградской области, которые сохраняют память о подвиге водителей ледовой трассы Дороги жизни. По ней люди в годы войны организовывали эвакуацию, перенаправляли продукты и боеприпасы, защищали саму дорогу.

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Монтаж экспозиции начнется примерно 27 января. Сама выставка проработает около года.