Выставка портретов спортсменов «Динамо» открылась в Москва-сити

Спортивное сообщество «Динамо» отмечает свой 100-летний юбилей. Для фанатов спортивного клуба приготовили множество сюрпризов. Например, десятки портретов заслуженных российских и советских спортсменов. Художница Наталья Леонова увидела прославленных людей в пастельных цветах и мягких линиях, теперь увидеть ее работы смогут жители и гости российской столицы.

«Нельзя не заразиться любовью, глядя на этих спортсменов, которые изображены на плакатах. С данной работой мы будем идти вперед, будем искать новых единомышленников для того, чтобы лозунг Динамо „Сила — в движении и единстве“ процветал, жил и развивался», — рассказал Анатолий Гулевский, председатель Всероссийского общества «Динамо».

Экспозиция «Легенды Динамо» — начало нетипичной коллаборации спортивного общества и смотровой площадки PANORAMA360 в Москва-сити. На 89 этаже можно не только полюбоваться видами, но и принять участие в мастер-классах от кумиров и взять у них автограф.

«Мы в рамках одного мероприятия захватим очень много видов спорта. Гости поймут, что Динамо — это не просто хоккей или футбл, это большое общество, где очень много разных видов спорта. Это большое количество людей, которые посвящают свою жизнь этому спорту и обществу», — рассказал Артур Шакарян, управляющий партнер смотровой площадки PANORAMA360.

Выставка продлится до 28 августа. Потом портреты спортсменов заменят на другие экспонаты.