04 марта 2024, 15:01
Выставка об известных писателях открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории»
Главархив столицы открыл онлайн-выставку об известных писателях в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000 годов». Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на экспозиции представили фотографии писателей второй половины XIX века и прошлого столетия. На кадрах они работают в своих кабинетах на даче и дома, репетируют, выступают и читают стихи. Всего в разделе собрано около 40 снимков.
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Как сообщил RT, на фото запечатлены моменты из жизни Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Шолохова и других.
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