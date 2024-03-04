Общество 04 марта 2024, 15:01 Выставка об известных писателях открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории»

Читать 360tv в

Главархив столицы открыл онлайн-выставку об известных писателях в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000 годов». Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на экспозиции представили фотографии писателей второй половины XIX века и прошлого столетия. На кадрах они работают в своих кабинетах на даче и дома, репетируют, выступают и читают стихи. Всего в разделе собрано около 40 снимков.

Реклама

Как сообщил RT, на фото запечатлены моменты из жизни Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Шолохова и других.