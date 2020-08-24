Выставка новейшей военной техники и оружия открылась в парке «Патриот». Прямая трансляция

Выставка инновационной военной техники и оружия открылась в парке «Патриот» в рамках международного форума «АРМИЯ-2020». «360» ведет прямую трансляцию с выставки.

Международный форум «АРМИЯ-2020» проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Он продлится до 29 августа. Форум открылся 23 августа, в первые три дня его могут посетить официальные делегации: там пройдет деловая программа. В остальные дни форум будет открыт для всех желающих. Посетители смогут увидеть не только выставку новейшей техники и оружия, но и также посмотреть на выступления участников танкового биатлона и другие интересные мероприятия.

Министр обороны России Сергей Шойгу поделился суммами и подробностями контрактов, которые ведомство заключило с предприятиями на форуме «АРМИЯ-2020». В настоящее время известно о 39 контрактах на общую сумму около триллиона ста шестидесяти миллиардов.