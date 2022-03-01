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    01 марта 2022, 17:10

    Выставка «Нордическая неделя» открылась в Москве

    Анастасия Максимовских, Полина Петухова

    «Нордическая неделя» — спецпроект для северных городов России. В этом году ее впервые решили провести для жителей Москвы и области. Выставка с одноименным названием открылась на ВДНХ.

    Выставка «Нордическая неделя» открылась в Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Здесь представлены канадские пуховики, парки и дерзкие кожанки из Германии и Италии — география производителей обширна.

    Выставка «Нордическая неделя» открылась в Москве | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Всего более трехсот моделей — от осенних ветровок до алясок. Эта одежда выдержит даже самый суровый мороз, но главное — никакого стока, только новые коллекции.

    Выставка «Нордическая неделя» открылась в Москве | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Мы сами возим, сами поставляем. Здесь нет больших расходов, это всего лишь неделя. И за эту неделю, как вы видите, большое количество людей. Соответственно, за счет объемов продаж можно сделать лучшее предложение в стране», — рассказал представитель Союза импортеров Георгий Сусанин.

    Выставка «Нордическая неделя» открылась в Москве | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Выставка продлится до 6 марта, все желающие смогут найти для себя варианты верхней одежды на ВДНХ, в строении 619, сразу за павильоном № 68 «Армения».

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