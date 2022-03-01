Выставка «Нордическая неделя» открылась в Москве

«Нордическая неделя» — спецпроект для северных городов России. В этом году ее впервые решили провести для жителей Москвы и области. Выставка с одноименным названием открылась на ВДНХ.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь представлены канадские пуховики, парки и дерзкие кожанки из Германии и Италии — география производителей обширна.

Источник фото: телеканал «360»

Всего более трехсот моделей — от осенних ветровок до алясок. Эта одежда выдержит даже самый суровый мороз, но главное — никакого стока, только новые коллекции.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сами возим, сами поставляем. Здесь нет больших расходов, это всего лишь неделя. И за эту неделю, как вы видите, большое количество людей. Соответственно, за счет объемов продаж можно сделать лучшее предложение в стране», — рассказал представитель Союза импортеров Георгий Сусанин.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка продлится до 6 марта, все желающие смогут найти для себя варианты верхней одежды на ВДНХ, в строении 619, сразу за павильоном № 68 «Армения».

Ранее стало известно, что Подмосковье представило народные промыслы на выставке в Париже.