Выставка косторезного искусства открылась в Салехарде

В окружном доме ремесел в Салехарде 9 июля заработала выставка произведений из резной кости. Экспозиция включила в себя произведения народных промыслов Ямала. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Посетители выставки смогут познакомиться с экспозициями художников из разных уголков России. В ней представлены изделия из бивня мамонта, рога оленя и лося. Выставку объединяет одна общая тематика — сказочные сюжеты и легенды.

«Обычно ямальские мастера работают с бивнем мамонта, рогом оленя и лося, тогда как якутские и магаданские художники используют кость кашалота и моржа», — рассказали в учреждении.

Помимо экскурсии, можно присоединиться к мастер-классу и изготовить брелок или подвеску своими руками. Работать выставка будет до 4 сентября.