Выставка картин, посвященных театру, открылась в Балашихе

Год театра в Балашихе завершается выставкой. Несколько десятков художников представили свои работы в картинной галерее. В экспозиции — как эскизы костюмов и декораций, так и фантазии на тему сценической жизни.

Источник фото: телеканал «360»

На сцене — «Евгений Онегин». Макет декораций трансформируется, как настоящий зал. И это — не просто игрушка. Ученики воплотили сценографию Сергея Вахонина. Сам мастер — герой этого вечера. Ровно 40 лет назад другой его спектакль «Дон Карлос» показали в Воронежском театре. Оперу тогда отметили на всесоюзном уровне.

«Трудно говорить, всегда художник недоволен своей работой, потому что всегда возникают трудности, которые невыполнимые, можно сказать. Тот же Репин напишет картину, выставит в галерее, а потом приходит и дописывает. Его просто не пускали потом в музеи», — рассказал Сергей Вахонин, художник.

Художники редко выходят на поклон, хотя от них зависит облик спектакля. Мастерства и богатой фантазии недостаточно — на головокружительную сценографию не всегда хватает ресурсов. Настоящая отдушина — неприкладные работы. Проект «Планетяне» — скорее о театре жизни, чем о жизни театра.

Источник фото: телеканал «360»

Картонные скафандры напоминают традиционные святочные маски и в то же время пугают деталями бытовых предметов.

Все, что выставлено в галере, работы столичных художников. Ну, а организовали выставку балашихинцы. Свои работы они выставляют в формате биеннале — раз в два года. В этот раз всем пришлось переквалифицироваться в костюмеров и реквизиторов.

«Вообще вся выставка интересна тем, что она заставляет задуматься. Нужно смотреть и думать. И здесь как раз Шекспира можно вспомнить нашего многоуважаемого, который сказал, что «мир — театр, и люди в нем — актеры», — отметила Елена Елистратова, директор МБУК «Картинная галерея».

Выставка посвящена году театра, но продолжится и в 2020. Закроется только 12 января.