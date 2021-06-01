Выставка юных художников открылась в Омском горсовете

В здании Омского горсовета открылась выставка «Город и дети», на которой представлены работы учащихся школы искусств № 18 «Школьные годы». Об этом сообщил портал Infox.

Член Союза художников, преподаватель школы Ольга Кошелева рассказала, что в апреле этого года учреждению исполнилось 55 лет.

«Поздравить нас пришли и депутаты горсовета. Разговорились и задумались: а почему бы не выставить работы ребят в здании, в котором во многом решается судьба города», — поделилась она.

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут увидел картины школьников и заметил, что через юношеское восприятие города депутаты будут более внимательно относится к своей работе.

«Мы строим будущее. А будущее без вас невозможно! Развивайтесь! Творите! Если вам будет хорошо, то и нам, взрослым, будет хорошо! Ведь искусство всех объединяет!» — подчеркнул Корбут.