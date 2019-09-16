Топовые видеоблогеры съедутся на выставку в Москву

В рамках фестиваля Divicon пройдет выставка «История Русского видеоблогинга». На Винзаводе можно будет ознакомиться с вещами главных YouТube-инфлюенсеров России. Так, посетители смогут сделать фото напротив знаменитого ковра Макса +100500.

Еще свои вещи для выставки предоставили Wylsacom, Саша Спилберг, Слава КПСС, а также 60 видеоблогеров. Среди артефактов будут элементы декора, подарки, гаджеты, коллекция костюмов, а также личные вещи блогеров.

На мероприятии можно будет не только сделать селфи на фоне знаменитого ковра Макса +100500, но также сыграть на балалайке Стаса Давыдова, примерить балаклаву Слава КПСС Гнойного и ту самую шапку Фараона, которая стала мемом. Посетителей ожидают встречи с интернет-звездами и паблик-токи с представителями медиа- и digital-индустрии. Фан-встречи состоятся с INSTASAMKA, Любой и Аркашей, AMIR, Mimimizhka, Натальей Красновой, Димой Лариным, Tenderlybae и Декстером.

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«Мы верим, что фестиваль Divicon станет ежегодным проектом и со временем превратится в наш собственный VidCon — своеобразный „Оскар“ для блогеров. Сейчас мы начинаем с выставки объектов и артефактов, но для миллионов молодых людей в России вещи YouTube-креаторов обладают такой же энергетикой, как скажем, личные вещи голливудских звезд для публики старшего поколения», — заявил генеральный продюсер компании Divico Евгений Гуцал.

По словам креативного директор Divico Евгения Онегина, вещи из YouTube-шоу — «это самые настоящее предметы бизнес-искусства, объекты нового культурного наследия».

«Мы организовали выставку из предметов, которые помогли заработать круглые суммы вчерашним ноунеймам, — добавил он.

Выставка «История русского видеоблогинга» пройдет с 18 сентября по 22 октября в Цехе Красного на ЦСИ Винзавод. Она будет работать во все дни недели, кроме понедельника, с 12:00 — 20:00.