Общество 15 марта 2023, 15:29 Выставка HR EXPO PRO в Москве соберет сильнейших HR-экспертов и специалистов по управлению капиталом Unsplash

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В Москве открылась 23-я ежегодная выставка-конференция «HR EXPO PRO людей», посвященная вопросам по управлению персоналом. Она будет работать два дня в «Крокус Экспо». Главные идеи выставки — человекоцентричность и клиентоцентричность.

«Мероприятие <…> остается главной платформой для нетворкинга и обмена опытом отраслевых специалистов, а также источником вдохновения и прогрессивных решений для всех, кто понимает важность человеческого ресурса в любой деятельности», — рассказали организаторы.

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Тема выставки-конференции в этом году особая — «Жизнестойкость и рост». Здесь представят технологические новинки — интеллектуальные продукты и сервисы, которые формируют будущее индустрии управления персоналом.

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Мероприятие будет проходить в нескольких форматах: выставка «HR EXPO PRO людей» с основными экспонентами — провайдерами российского HR-рынка и конференция «Все для жизнестойкости и роста».

«Прежде чем разработать собственную HR-платформу полного цикла „Пульс“, Сбер много лет накапливал опыт в части эффективного управления талантами, цифровизации кадровых процессов с помощью различных инструментов, внедрения лучших мировых практик», — рассказала управляющий директор HR-платформы «Пульс» Марта Леман.

По ее словам, на выставке-конференции они представят опыт, который позволит отрасли управления персоналом стать сильным партнером для бизнеса.