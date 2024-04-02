Общество 02 апреля 2024, 14:12 Выставка «Гуляя по Старому Нижнему» стала самой посещаемой в Манеже Кремля с момента его открытия в Нижнем Новгороде

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Выставка-прогулка «Гуляя по Старому Нижнему», которая погружает в формате дневника памяти в историю нескольких поколений семьи Виноградовых, стала самой посещаемой в Манеже Кремля с момента его открытия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Отмечается, что экспозиция открылась в Манеже 28 октября 2023 года. Ее успели посетить более 20 тысяч человек. Гости выставки ознакомились с кинохрониками, которые отражают Нижний Новгород рубежа XIX–XX веков.

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Как сообщил RT, в 2025 году планируется организовать вторую часть этого выставочного проекта.