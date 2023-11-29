Общество 29 ноября 2023, 16:44 Выставка газеты «Вечерняя Москва» открылась в Музее Победы

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Торжественное открытие выставки «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой» к 100-летнему юбилею газеты состоялось в Музее Победы на Поклонной горе 29 ноября, передала «Вечерняя Москва».

Первый номер «Вечерней Москвы» вышел 6 декабря 1923 года, с тех пор газета ни разу не приостановила свой выпуск. Редакция работала даже в годы Великой Отечественной войны.

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Отмечается, что выставка, которую дополняет инфографика, посвящена военным корреспондентам и фронтовикам издания.