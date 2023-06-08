Общество 08 июня 2023, 19:07 Выставка фотографа «Петербургского дневника» откроется для участников ПМЭФ

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Выставка «Необычный Петербург» фотографа «Петербургского дневника» Дмитрия Фуфаева будет встречать всех участников Международного экономического форума в аэропорту Пулково. Об этом сообщили на сайте газеты.

Свою выставку фотограф посвятил 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Через кадры Фуфаев попытался передать атмосферу города с его архитектурой и самобытностью.

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Отмечается, что экспозиция пройдет в зоне вылета внутренних рейсов на 3 этаже аэропорта.