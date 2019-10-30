Выставка «Дорога памяти» откроется в Главном храме ВС РФ

На заседании президиума Общественного совета при Министерстве обороны РФ подняли тему 75-й годовщины Победы.

Замминистра обороны Андрей Картаполов сообщил, что специально к празднику строится Главный храм Вооруженных Сил РФ.

«По инициативе министра обороны Российской Федерации на территории храмового комплекса откроется и мультимедийная галерея „Дорога памяти“, на которой будут размещены миллионы фотографий и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу», — рассказал Картаполов.

Он также напомнил, что важно привлечь молодежь к патриотическим акциям, и пригласил членов Совета принять участие в подготовке и праздновании юбилея Победы.