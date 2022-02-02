Картину 13-летнего россиянина выставят в галерее Лондона

Посетители галереи Тауэрского моста в Лондоне смогут оценить работу 13-летнего школьника из Башкирии. Мальчик нарисовал портрет Гагарина, в декабре победивший на британском конкурсе Golden Time Talent. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на учителя юного художника Айнура Темиргалиева.

Он рассказал, что впервые работы мальчика увидел в городе Туймазы, а после этого взялся за его обучение.

«Прошли огромный путь подготовки. Парень очень талантливый», — подчеркнул Темиргалиев. Его ученик стал самым юным участником конкурса и одержал уверенную победу.

В родном городе о таланте молодого художника знают давно. Он уже проводил несколько выставок картин в своей школе.

По словам матери, мальчик также увлекается робототехникой, а также ведет свой канал на YouTube.

«Видит себя в будущем видеомонтажером или оператором», — привело слова родителей издание «Туймазинский вестник». Собеседники журналистов отметили, что всегда поддерживали сына в его творчестве.