Общество 25 апреля 2023, 03:46 «Высшую меру» для паленой водки предложили ввести в России Совет Федерации обсудил введение «высшей меры» для контрафактной водки Unsplash

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Парламентарии и эксперты из рабочей группы при Совфеде выступили с предложением полностью уничтожать контрафактный алкоголь. «Парламентская газета» выяснила, как будет работать новый механизм.

Рабочая группа, созданная по поручению спикера палаты регионов Валентины Матвиенко, планирует приравнять уничтожение нелегальных спиртных напитков к утилизации наркотических веществ. Сейчас для того, чтобы избавиться от контрафакта необходимо получить соответствующее решение суда. При этом он может отправить конфискованное некачественное спиртное на хранение.

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Парламентарии предложили отказаться от этого и оставить право давать согласие на утилизацию, как делают с изъятыми наркотиками. По их мнению, такие нововведения значительно ускорят ликвидацию нелегального алкоголя.

Так, правоохранители будут обязаны подавать ходатайства в суды на утилизацию нелегального алкоголя не позже чем через месяц после получения экспертных заключений. А суды обяжут рассматривать такие дела в пятидневный срок.

Ранее в России начали готовить законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя. А также парламентарии предложили ввести запрет на продажу пива без лицензии.