Захарова рассказала, когда спускается в метро Подробнее

«Мне кажется, это целый особый мир знаний и опыта, уникальная возможность наблюдать, что такое высший пилотаж в нашей профессии», — заметила дипломат.

По ее мнению, для Лаврова самое главное — видеть искренность. Он поддерживает людей, занимающихся творчеством, и очень щедр в «эмоциональной помощи». Захарова заметила, что многие дипломаты, только начинавшие свой путь на профессиональной стезе, обращались к министру за поддержкой и советом, и широта его души и взглядов удивляла ее.

«Я не часто встречала подобное», — призналась она.