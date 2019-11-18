  • «Высший пилотаж в нашей профессии». Захарова — о работе с Лавровым

    18 ноября 2019, 12:45

    Артур Блянихов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова поделилась с порталом News.ru впечатлениями от работы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    Захарова рассказала, когда спускается в метро

    Подробнее

    «Мне кажется, это целый особый мир знаний и опыта, уникальная возможность наблюдать, что такое высший пилотаж в нашей профессии», — заметила дипломат.

    По ее мнению, для Лаврова самое главное — видеть искренность. Он поддерживает людей, занимающихся творчеством, и очень щедр в «эмоциональной помощи». Захарова заметила, что многие дипломаты, только начинавшие свой путь на профессиональной стезе, обращались к министру за поддержкой и советом, и широта его души и взглядов удивляла ее.

    «Я не часто встречала подобное», — призналась она.