«Высший пилотаж в нашей профессии». Захарова — о работе с Лавровым
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова поделилась с порталом News.ru впечатлениями от работы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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«Мне кажется, это целый особый мир знаний и опыта, уникальная возможность наблюдать, что такое высший пилотаж в нашей профессии», — заметила дипломат.
По ее мнению, для Лаврова самое главное — видеть искренность. Он поддерживает людей, занимающихся творчеством, и очень щедр в «эмоциональной помощи». Захарова заметила, что многие дипломаты, только начинавшие свой путь на профессиональной стезе, обращались к министру за поддержкой и советом, и широта его души и взглядов удивляла ее.
«Я не часто встречала подобное», — призналась она.