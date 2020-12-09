Высотная и Воздушная улицы появились в Петербурге

Воздушная улица составила 213 метров, она тянется от кольца к Финскому заливу, на ней четыре полосы. Высотная улица длиной в 976 метров, она расположена от кольца до Бобыльской улицы. Она также четырехполосная. Первый этап строительства стоил 1,232 миллиарда рублей.

«„Лахта Центр“ уже стал одной из достопримечательностей города. Но это не только самое высокое здание в Европе. Здесь создается крупнейший многофункциональный комплекс, и нам очень важно обеспечить его транспортную доступность», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее началось строительство огромного колеса обозрения в Москве. Работы проходят рядом с территорией ВДНХ. До этого там находился подобный аттракцион, но его убрали.

Высота нового колеса составит 140 метров. Известно, что оно будет самым высоким в Европе и одним из самых высоких в мире. Открытие аттракциона запланировано на 2021 год.