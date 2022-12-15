Общество 15 декабря 2022, 03:35 Высота сугробов в Москве достигла 19 сантиметров Гидрометцентр: в Москве за первую половину декабря выпала месячная норма осадков РИА «Новости»

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В российской столице за первую половину декабря выпала месячная норма осадков. Высота сугробов в Москве достигает 19 сантиметров, в некоторых районах Московской области — 25 сантиметров, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

«За эти 14 дней выпала месячная норма осадков — 51 мм. Декабрь прошлого года принес 67 мм осадков, то есть их выпало на 30% больше нормы», — рассказал ТАСС синоптик Роман Вильфанд.

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По данным метеорологов, в столичный регион придет холодная погода. С 18 декабря ожидаются сильные морозы. В ночное время суток столбики термометров опустятся до отметки -15 градусов.

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Кроме того, Москву и Подмосковье накрыл снегопад, на дорогах гололедица. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Коммунальные службы вывели на улицы дополнительную технику.