Общество 29 марта 2023, 15:51 Высокую пожароопасность предсказали для четырех регионов России

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Сразу четырем регионам России грозит повышенная опасность возникновения пожаров. Об этом сообщил RT со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться на юге страны и в СКФО.

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«На текущей неделе высокий — четвертый — класс пожарной опасности прогнозируется на всей территории Астраханской области, Республики Калмыкия, местами на востоке Волгоградской области, в предгорных и горных районах Республики Дагестан», — говорится в предупреждении.

Кроме того, точечные пожары могут возникнуть в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае, Бурятии, в Приморском и Забайкальском крае.

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