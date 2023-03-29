29 марта 2023, 15:51
Высокую пожароопасность предсказали для четырех регионов России
Сразу четырем регионам России грозит повышенная опасность возникновения пожаров. Об этом сообщил RT со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться на юге страны и в СКФО.
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«На текущей неделе высокий — четвертый — класс пожарной опасности прогнозируется на всей территории Астраханской области, Республики Калмыкия, местами на востоке Волгоградской области, в предгорных и горных районах Республики Дагестан», — говорится в предупреждении.
Кроме того, точечные пожары могут возникнуть в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае, Бурятии, в Приморском и Забайкальском крае.
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