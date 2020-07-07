Высокоточные тест-системы выявления антител к COVID-19 выпустили в компании Generium

Компания Generium выпустила сразу три высокоточные тест-системы выявления антител к COVID-19. Это полностью российская разработка. Ее уже используют в клиниках столицы и Подмосковья.

Часть из них действительно уникальна. Это отметил генеральный директор компании Дмитрий Кудлай.

В них есть астрофазовые процессы, они связаны с иммуноглобулинами М и А. Мы пошли по пути иммуноглобулинов А. Как входные ворота инфекции, они начинают срабатывать достаточно рано. Могут определяться на второй или третий день Дмитрий Кудлай.

По его словам, это первый российский тест, который связан с иммуноглобулином А. Для исследования берут кровь из вены. Большинство вирусов провоцирует выработку белковых молекул — это и есть иммуноглобулин.

Тест «Антигма-А» позволяет выявить болезнь на ранней стадии. При этом «Антигма-G» покажет, есть ли иммунитет, в том числе популяционный. Это значит, что вероятность повторного заболевания очень мала — по крайней мере в течение ближайшего года.

Вместе с тем «Антигма-скрин» находит антитела сразу трех классов. После него можно узнать, была ли мартовская простуда на самом деле коронавирусом.

Это лабораторная методика. Другими экспресс-методами мы принципиально не занимаемся — чувствительность страдает. Мы стараемся с тест-методиками ниже, допустим, 93-96% эффективности вообще не работать, потому что это просто не имеет смысла Дмитрий Кудлай.

Дмитрий Кудлай добавил, что тест-системы уже закупили лаборатории в 50 регионах страны. Для проведения анализа «Антигма» не потребуется сложное оборудование. Сейчас компания трудится над изучением возможных путей терапии коронавируса. Опыт итальянских и американских медиков уже изучили — теперь проводят клинические исследования.