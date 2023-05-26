Общество 26 мая 2023, 08:51 Высокотехнологичные предприятия дали Москве рабочие места и миллиардные инвестиции Собянин: резиденты «Технополис Москва» инвестировали в производство 30 миллиардов рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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Две тысячи рабочих мест создали в городе в 2022 году предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Лидерами по количеству созданных рабочих мест стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации», — отметил Собянин.

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По его словам на долю этого сектора пришлось 50% всей выпускаемой продукции.

Сегодня на территории технополиса работают более 200 высокотехнологичных предприятий. За прошлый год они инвестировали в производство более 30 миллиардов рублей.

«Город помогает компаниям закрывать самые востребованные вакансии в течение 30 дней. Для этого запустили проект „ТехноРабота“», — подчеркнул мэр.

«Технополис Москва» закрепился в статусе флагмана столичной промышленности. Всего предприятия ОЭЗ приняли на работу свыше 13,5 тысячи человек и инвестировали в свое развитие более 120 миллиардов рублей.

Ранее резидент «ОЭЗ „Технополис Москва“» разработал оборудование на базе искусственного интеллекта.