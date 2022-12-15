Общество 15 декабря 2022, 14:18 Высокоскоростной интернет заработал на Чукотке Запуск новой подводной ВОЛС обеспечил Чукотку высокоскоростным интернетом freepik

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Чукотку подключили к высокоскоростному интернету благодаря запуску подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь. Ее построили в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Теперь высокоскоростным интернетом обеспечены все регионы России, сообщила пресс-служба кабмина.

Раньше из-за удаленности Чукотки услуги связи предоставлялись с помощью спутникового ресурса, и скорость передачи данных была ограниченной — кроме того, на нее влияли погодные условия, напомнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, участвовавший в церемонии запуска ПВОЛС.

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«Можно сказать, что технологический суверенитет в области высокоскоростного интернета достигнут. <…> Теперь в Чукотском автономном округе появился надежный высокоскоростной оптический канал связи и быстрый интернет», — сообщил Чернышенко.

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Он подчеркнул, что жители Чукотского АО получат равный со всеми доступ к госуслугам и сервисам в интернете, а это выполняет поставленную президентом задачу по устранению цифрового неравенства.

На строительство ВОЛС потратили 7,36 миллиарда рублей из федерального бюджета. Работы шли в тяжелых условиях: кабель прокладывали в акватории Берингова моря на глубинах до шести тысяч метров.

Пропускная способность новой линии связи — 100 Гбит в секунду, возможно расширение до 8 Тбит в секунду.

По данным правительства России, в 2022 году мобильной связью удалось обеспечить более двух тысяч малых населенных пунктов. Темпы планируют сохранить и в 2023-м.