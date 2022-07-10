Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму

«Желтый» уровень террористической опасности продолжит действовать в пяти городских округах и двух районах Крыма до 25 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что речь о территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, особый режим распространяется на все объекты, находящиеся в подчинении местного Минтранспорта, Минздрава, МинЖКХ, Минэнергетики, Минпромполитики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», — подчеркнул Аксенов.

Высокий уровень террористической опасности в северных регионах Крыма, которые граничат с Украиной, действует с 11 апреля. Глава республики Сергей Аксенов пояснил, что он пошел на ограничения в связи с высоким риском провокации со стороны пособников киевского режима.