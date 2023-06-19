19 июня 2023, 18:50
Высокий уровень пожарной опасности объявили в Москве
МЧС объявило в Москве высокий уровень пожарной опасности из-за сухой погоды 20–22 июня
МЧС объявило в Москве высокий уровень пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды 20–22 июня.
По информации синоптиков Росгидромет в период с 20 по 22 июня в Москве сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса
Главное управление МЧС России по Москве
Ведомство порекомендовало соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем и сохранять бдительность.
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Ранее в московских парках усилили контроль пожарной безопасности из-за жары.
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