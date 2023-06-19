Общество

19 июня 2023, 18:50

Высокий уровень пожарной опасности объявили в Москве

МЧС объявило в Москве высокий уровень пожарной опасности из-за сухой погоды 20–22 июня

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МЧС объявило в Москве высокий уровень пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды 20–22 июня.

По информации синоптиков Росгидромет в период с 20 по 22 июня в Москве сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса

Главное управление МЧС России по Москве

Ведомство порекомендовало соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем и сохранять бдительность.

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Ранее в московских парках усилили контроль пожарной безопасности из-за жары.

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