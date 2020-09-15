Высокий спрос на русскоязычные книги заметили среди граждан Украины

«Давайте открыто оценим ситуацию, которая по состоянию на 2020… Если не учитывать сеть книжных магазинов, 50−70% в обороте крупных книжных торговых структур — это русская книга», — говорится в публикации.

По мнению сотрудников компании, популярность русскоязычных изданий обусловлена большой выгодой при продаже и «умением создавать привлекательные условия». Они подчеркнули, что нельзя игнорировать такую статистику, пишет РИА ФАН.

Правительство Украины три года приняло закон, согласно которому ограничивается поступление в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Документ утвердил порядок обязательного изъятия из обращения книг из России, которые не получили соответствующего разрешения. В минувшем году санкции коснулись 151 издания общим тиражом около одного миллиона экземпляров.