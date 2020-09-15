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    15 сентября 2020, 14:15

    Высокий спрос на русскоязычные книги заметили среди граждан Украины

    Полина Петрова

    Высокий спрос на русскоязычные книги зафиксировали среди граждан Украины. Доля таких книжных изданий превышает объем экземпляров на национальном и составляет около 50−70%, сообщили в Fасеbооk представители торговой сети «Книгарня Ye».
    Высокий спрос на русскоязычные книги заметили среди граждан Украины

    «Давайте открыто оценим ситуацию, которая по состоянию на 2020… Если не учитывать сеть книжных магазинов, 50−70% в обороте крупных книжных торговых структур — это русская книга», — говорится в публикации.

    По мнению сотрудников компании, популярность русскоязычных изданий обусловлена большой выгодой при продаже и «умением создавать привлекательные условия». Они подчеркнули, что нельзя игнорировать такую статистику, пишет РИА ФАН.

    Правительство Украины три года приняло закон, согласно которому ограничивается поступление в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Документ утвердил порядок обязательного изъятия из обращения книг из России, которые не получили соответствующего разрешения. В минувшем году санкции коснулись 151 издания общим тиражом около одного миллиона экземпляров.

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