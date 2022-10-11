Власти Крыма повысили уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе | 360°

Важное 11 октября 2022, 20:49 Поделиться Telegram

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Viber Власти Крыма повысили уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе Глава Крыма Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе

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На территории Керчи и Ленинского района, которые находятся рядом с Крымским мостом, ввели высокий «желтый» уровень террористической опасности. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — заявил глава Крыма в своем Telegram-канале.

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Аксенов отметил, что полиция, силовики и исполнительные органы власти принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей и государства.

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До этого высокий уровень террористической опасности действовал только в северных районах республики.

Ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, который спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за происшествия частично обрушились два автомобильных пролета моста. По словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, заказчиками и исполнителями теракта стали украинские спецслужбы. Сегодня портал Grayzone сообщил о том, что британская разведка еще в апреле составила план по подрыву Крымского моста при участии украинских военных.

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