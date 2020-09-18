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    18 сентября 2020, 23:51

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы

    Анатолий Минкин

    Настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабине Павел Островский известен священник-блогер. Он ведет свой канал на YouTube, где разбирает священные тексты, а также приглашает для беседы гостей. 18 сентября он решил пообщаться с подписчиками в Instagram. Люди писали ему вопросы, на которые он отвечает в Stories. Кому-то нужен совет, а кто-то просто задает каверзные вопросы, на которые Павел Островский остроумно отвечает.

    К священнику можно прийти и пожаловаться, но ждать, что он пожалеет не стоит.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 1
    Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

    Можно узнать нового о том, как религия относится к современной науке.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 2
    Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

    Павел Островский ответит на любой вопрос с юмором, но при этом с полным объяснением и раскладом.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 3
    Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

    Вопросы о религии занимают особое место.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 4
    Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

    Молодые пользователи часто просят совета, как вести себя в отношениях.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 5
    Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

    У части подписчиков весьма своеобразное представление о грехах.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 6
    Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

    Не оставляет без внимания Павел Островский и семейные отношения.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 7
    Источник фото instagram.com/pavelostrovski

    Даже если в семье не все хорошо священник старается помочь.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 8
    Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

    Но самое главное, что Павел Островский из тех священников, к которому можно прийти за советом и получить его нужными словами.

    «Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы | Изображение 9
    Источник фото: телеканал «360»

    А когда в регионе были введены ограничения из-за коронавируса священник навестил пациентов больницы. Встреча с пациентами проходила с соблюдением всех норм защиты. Священнослужитель заходил в палаты в защитном костюме, маске, очках и перчатках. Каждому пациенту вручили крашеные яйца и кулич, а затем батюшка окроплял людей святой водой.

    Новости SMI.FM