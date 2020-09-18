«Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы

К священнику можно прийти и пожаловаться, но ждать, что он пожалеет не стоит.

Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

Можно узнать нового о том, как религия относится к современной науке.

Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

Павел Островский ответит на любой вопрос с юмором, но при этом с полным объяснением и раскладом.

Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

Вопросы о религии занимают особое место.

Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

Молодые пользователи часто просят совета, как вести себя в отношениях.

Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

У части подписчиков весьма своеобразное представление о грехах.

Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

Не оставляет без внимания Павел Островский и семейные отношения.

Источник фото instagram.com/pavelostrovski

Даже если в семье не все хорошо священник старается помочь.

Источник фото: instagram.com/pavelostrovski

Но самое главное, что Павел Островский из тех священников, к которому можно прийти за советом и получить его нужными словами.

Источник фото: телеканал «360»

А когда в регионе были введены ограничения из-за коронавируса священник навестил пациентов больницы. Встреча с пациентами проходила с соблюдением всех норм защиты. Священнослужитель заходил в палаты в защитном костюме, маске, очках и перчатках. Каждому пациенту вручили крашеные яйца и кулич, а затем батюшка окроплял людей святой водой.