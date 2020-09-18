«Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь». Подмосковный священник раздал подписчикам жизненные советы
К священнику можно прийти и пожаловаться, но ждать, что он пожалеет не стоит.
Можно узнать нового о том, как религия относится к современной науке.
Павел Островский ответит на любой вопрос с юмором, но при этом с полным объяснением и раскладом.
Вопросы о религии занимают особое место.
Молодые пользователи часто просят совета, как вести себя в отношениях.
У части подписчиков весьма своеобразное представление о грехах.
Не оставляет без внимания Павел Островский и семейные отношения.
Даже если в семье не все хорошо священник старается помочь.
Но самое главное, что Павел Островский из тех священников, к которому можно прийти за советом и получить его нужными словами.
А когда в регионе были введены ограничения из-за коронавируса священник навестил пациентов больницы. Встреча с пациентами проходила с соблюдением всех норм защиты. Священнослужитель заходил в палаты в защитном костюме, маске, очках и перчатках. Каждому пациенту вручили крашеные яйца и кулич, а затем батюшка окроплял людей святой водой.