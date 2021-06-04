Вышла очередная серия проекта «Урюк и клюква». Он рассказывает о жизни мигрантов в России

Вышел новый эпизод YouTube-шоу «Урюк и клюква», который посвящен жизни мигрантов в РФ. Об этом сообщил RT.

Новая серия расскажет о жизни киргизской диаспоры в Москве.

«Вы не найдете здесь ни одного района, где не было бы чего-нибудь киргизского: от поликлиник до дискотек и стендапа», — отмечается в описании.

Зрители узнают, как в российской столице соперничают между собой разные районы Киргизии, а также об устройстве и функционировании киргизской диаспоры.