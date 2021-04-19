facebook_pixel
    19 апреля 2021, 16:39

    Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в РФ

    Полина Петрова

    Новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в нашей стране появилась на YouTube, сообщил сайт RT.

    Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в РФ

    «Вот многие думают: мигранты все заработанные деньги отправляют на родину. Вовсе нет. Иногда они отправляют колбасу. Что еще кладут в посылки? Сколько отдают за жилье?», — говорится в описании ролика.

    Зрители узнают о том, как приезжие тратят заработанные деньги, проживая в столице.

    Ранее стало известно, что Южнокорейская компания SBS приехала в ЯНАО. Она снимет документальный фильм о Ямале. Уточняется, что лента будет посвящена Арктике и коренным народам севера,