Вышку сотовой связи установили сквозь крышу гаража в Пензе
В Пензе вышку сотовой связи установили в необычном месте — сквозь крышу гаража. Такое место удивило местных жителей, они поделились своими мыслями в соцсетях. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
«Новый вид строительства в Пензе, вышку сотовой связи установили насквозь через гараж!», — написал очевидец.
Пользователи социальной сети предположили, что гаражи там находятся незаконно, а вышку установили сквозь крышу, так как это одобрила администрация города. Другая часть жителей пошутили о том, что владелец гаража теперь станет очень богатым.