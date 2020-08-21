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    21 августа 2020, 12:43

    Вышку сотовой связи установили сквозь крышу гаража в Пензе

    Анастасия Кременчугская

    В Пензе вышку сотовой связи установили в необычном месте — сквозь крышу гаража. Такое место удивило местных жителей, они поделились своими мыслями в соцсетях. Об этом сообщил сайт myrussia.life.

    «Новый вид строительства в Пензе, вышку сотовой связи установили насквозь через гараж!», — написал очевидец.

    Пользователи социальной сети предположили, что гаражи там находятся незаконно, а вышку установили сквозь крышу, так как это одобрила администрация города. Другая часть жителей пошутили о том, что владелец гаража теперь станет очень богатым.

    Новости SMI.FM