Вышку сотовой связи установили сквозь крышу гаража в Пензе

«Новый вид строительства в Пензе, вышку сотовой связи установили насквозь через гараж!», — написал очевидец.

Пользователи социальной сети предположили, что гаражи там находятся незаконно, а вышку установили сквозь крышу, так как это одобрила администрация города. Другая часть жителей пошутили о том, что владелец гаража теперь станет очень богатым.