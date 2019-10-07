Вышинский занял высокий пост в российском информационном агентстве

Информацию о том, что Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня», уже подтвердили в пресс-службе агентства. Изначально информация о назначении появилась от источника.

Вышинский передал правительству России список преследуемых на Украине коллег Подробнее

На Украине Кирилла Вышинского обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналиста задержали в Киеве в мае 2018-го, в украинском СИЗО он провел больше года.

В июне 2018 года Вышинский заявил, что отказывается быть гражданином Украины, и попросил помощи лично у президента России Владимира Путина. Все выдвинутые против него обвинения журналист назвал ложью и попыткой манипуляции.

По словам Путина, задержание экс-руководителя РИА «Новости Украина» стало примером «абсолютно беспрецедентной и недопустимой политики». Из СИЗО Вышинский вышел в конце августа 2019 года — суд изменил ему меру пресечения под личное поручительство.

В Россию журналист вернулся в рамках обмена заключенными и задержанными, который состоялся между Москвой и Киевом. Уголовное дело против него на Украине до сих пор не закрыли. Освободили Вышинского при условии участия в следственных действиях и явке в суд по требованию. После приезда в Москву он согласился участвовать в судебном процессе.