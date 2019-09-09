Вышинский встретился с Лавровым

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров принял в МИДе главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Журналист прибыл в Москву вместе с участниками обмена заключенными между Россией и Украиной и уже дал первую пресс-конференцию.

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«Только что завершилась встреча Сергея Лаврова с Кириллом Вышинским», — указали в пресс-службе МИД. Сообщение дипломатов процитировал ТАСС.

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В ходе пресс-конференции, которую Вышинский утром 9 сентября дал в Москве, журналист поблагодарил всех, кто так или иначе содействовал его освобождению. В том числе со словами признательности Вышинский обратился к МИД России и лично главе ведомства Лаврову.

«Даже не знаю, наверное, неправильно вас благодарить за то, что вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы по вашим ощущениям помогли, то нам это важно», — позже ответил журналисту глава МИД.

В ответ Вышинский отметил, что он чувствовал поддержку российских дипломатов и труд всей «машины» которая работала на его освобождение. За это он еще раз лично поблагодарил Лаврова.

«Вам огромное спасибо», — сказал Вышинский.

Журналист добавил, что после того, как Лавров лично его поздравил с днем рождения, то «авторитет в камере, Сергей Викторович, моментально поднялся до небес, спасибо вам огромное», — поблагодарил Вышинский.

Его задержали в Киеве 15 мая 2018 года и предъявили подозрения в поддержке им Донецкой и Луганской народных республик, а также обвинили в государственной измене. Судебный процесс против Вышинского до сих пор не завершен, главреду РИА «Новости Украина» грозит до 15 лет заключения на Украине.

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Журналист провел в СИЗО 470 дней и 28 августа наконец был освобожден из-под стражи под личное поручительство.

«Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность», — заявил ранее Вышинский. Очередное заседание по его делу суд назначил на 16 сентября.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». За это российский политолог Станислав Белковский предложил номинировать на Нобелевскую премию мира президента Украины Владимира Зеленского.