Вышинский признался, что на Украине с ним все общались на русском языке

Украинский омбудсмен анонсировал новый обмен заключенными Подробнее

Вышинский сообщил, что находился в трех тюрьмах и ни в одной из них не использовал украинскую речь.

«Я не разговаривал не только в камере, я не разговаривал ни со следователем, ни с контролерами, ни с кем не разговаривал на украинском языке», — заявил Вышинский.

Журналист добавил, что с уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой также общался по-русски. По его словам, на Украине все используют русскую речь в быту.

Руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в мае прошлого года. Его подозревали в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Журналиста освободили 7 сентября. Это произошло в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной, напомнило РИА ФАН.

Закон об исключительном использовании национального языка во всех сферах жизни вступил в силу на Украине летом 2019 года.