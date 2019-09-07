Вышинский приготовился к вылету из Киева в Москву

Главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского освободили из СИЗО в Киеве под личное поручительство 28 августа. Он подписал обязательство проинформировать следствие и суд в случае смены места прописки и переезда, а также смены места работы.

Вышинский останется в журналистике Подробнее

После освобождения Вышинский дал интервью RT во время которого поблагодарил людей за поддержку, а также рассказал о своем намерении и дальше заниматься журналистикой.

Он уверен, что может сделать еще очень многое в своей профессии.

Вышинский выразил надежду, что новая власть Украины действительно обеспечит в стране свободу слова и не будет заниматься популизмом.

Главреда РИА «Новости Украина» взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.