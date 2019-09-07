  • Вышинский приготовился к вылету из Киева в Москву

    07 сентября 2019, 10:05

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Освобожденный Украинским судом Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Об этом заявил генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.
    Вышинский приготовился к вылету из Киева в Москву

    Главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского освободили из СИЗО в Киеве под личное поручительство 28 августа. Он подписал обязательство проинформировать следствие и суд в случае смены места прописки и переезда, а также смены места работы.

    Вышинский останется в журналистике

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    После освобождения Вышинский дал интервью RT во время которого поблагодарил людей за поддержку, а также рассказал о своем намерении и дальше заниматься журналистикой.

    Он уверен, что может сделать еще очень многое в своей профессии.

    Вышинский выразил надежду, что новая власть Украины действительно обеспечит в стране свободу слова и не будет заниматься популизмом.

    Главреда РИА «Новости Украина» взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.