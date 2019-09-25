  • Вышинский передал правительству России список преследуемых на Украине коллег

    25 сентября 2019, 22:41

    Светлана Степанова

    Глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский составил список журналистов, которых преследуют на Украине за их профессиональную деятельность. Документ он передал членам Совета Федерации. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Вышинский передал правительству России список преследуемых на Украине коллег

    «Я сегодня передал в Совет Федерации список журналистов, которые преследуются на Украине по политическим мотивам, там 12 человек», — произнес Кирилл Вышинский.

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    В списке Дмитрий Губин, Анатолий Маевский, Евгений Тимонин, Елена Бойко, Руслан Коцаба и ряд других представителей средств массовой информации. Вышинский добавил, что преследование ведется из-за профессиональной деятельности этих людей.

    В списке Вышинского есть украинский журналист Дмитрий Василец. Украинский суд вынес ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Вина корреспондента в том, что тот в июле 2014 года на четыре дня съездил в Донецк. Позднее суд апелляционной инстанции отменил приговор. С начала 2018 года Василец находился под домашним арестом. Весной 2019 года в прокуратуру вернулся обвинительный акт.

    Журналист Олег Саган — еще один из преследуемых на Украине коллег Вышинского —фигурировал в деле о посягательстве на территориальную целостность страны. Именно такой посыл усмотрели некоторые инстанции в видеороликах, где Саган критиковал украинскую власть. Журналист провел полгода в следственном изоляторе. Там у него случился инфаркт.

    Кирилл Вышинский был задержан на Украине сотрудниками СБУ весной 2018 года. Его обвинили в государственной измене. Генпрокуратура настаивала на наказании в виде 15 лет лишения свободы. В конце лета 2019 года решением Киевского апелляционного суда Вышинский был освобожден из-под стражи. 7 сентября руководитель РИА «Новости Украина» вернулся в Россию.