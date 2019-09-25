Вышинский передал правительству России список преследуемых на Украине коллег

«Я сегодня передал в Совет Федерации список журналистов, которые преследуются на Украине по политическим мотивам, там 12 человек», — произнес Кирилл Вышинский.

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В списке Дмитрий Губин, Анатолий Маевский, Евгений Тимонин, Елена Бойко, Руслан Коцаба и ряд других представителей средств массовой информации. Вышинский добавил, что преследование ведется из-за профессиональной деятельности этих людей.

В списке Вышинского есть украинский журналист Дмитрий Василец. Украинский суд вынес ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Вина корреспондента в том, что тот в июле 2014 года на четыре дня съездил в Донецк. Позднее суд апелляционной инстанции отменил приговор. С начала 2018 года Василец находился под домашним арестом. Весной 2019 года в прокуратуру вернулся обвинительный акт.

Журналист Олег Саган — еще один из преследуемых на Украине коллег Вышинского —фигурировал в деле о посягательстве на территориальную целостность страны. Именно такой посыл усмотрели некоторые инстанции в видеороликах, где Саган критиковал украинскую власть. Журналист провел полгода в следственном изоляторе. Там у него случился инфаркт.

Кирилл Вышинский был задержан на Украине сотрудниками СБУ весной 2018 года. Его обвинили в государственной измене. Генпрокуратура настаивала на наказании в виде 15 лет лишения свободы. В конце лета 2019 года решением Киевского апелляционного суда Вышинский был освобожден из-под стражи. 7 сентября руководитель РИА «Новости Украина» вернулся в Россию.