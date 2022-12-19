Общество 19 декабря 2022, 13:26 Путин подписал закон о порядке наследования в новых регионах России

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях устанавливается порядок наследования. Информацию об этом сообщил ТАСС.

Так, по словам одного из авторов закона, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, нормы наследования распространяются с даты вступления регионов в состав РФ, то есть с 30 сентября 2022 года. Если наследование открылось до этой даты, то оно рассматривается по законодательству ЛНР, ДНР и Украины.

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Клишас также пояснил, если наследники в силу определенных обстоятельств не могут претендовать или отказываются от имущества, то вопрос будет рассматриваться по законодательству независимо от момента открытия наследства.

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Устанавливается также, что супруги могут отменить или внести изменения в совместное завещание, которое было оформлено до вступления регионов в состав РФ. Это касается и тех супругов, один из которых скончался 30 сентября 2022 года или позднее. В таком случае вдова или вдовец может отменить завещание или внести изменения, но при этом не должен нарушать волеизъявление умершей стороны и интересы наследников.