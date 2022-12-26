Общество 26 декабря 2022, 19:20 Путин утвердил порядок подачи заявлений на российский паспорт от граждан Украины РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений жителями новых регионов на получение российского паспорта. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Постановляю утвердить прилагаемые порядок подачи лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации, заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации; порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины», — говорится в документе.

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В указе отмечено, что срок оформления паспорта гражданина РФ не должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия заявления. Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 26 декабря 2022 года.

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Ранее сообщалось, что после включения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, население России увеличилось почти на 6,2 миллиона человек и составляет более 152 миллионов граждан.