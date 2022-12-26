26 декабря 2022, 19:20
Путин утвердил порядок подачи заявлений на российский паспорт от граждан Украины
Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений жителями новых регионов на получение российского паспорта. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Постановляю утвердить прилагаемые порядок подачи лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации, заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации; порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины», — говорится в документе.
Реклама
В указе отмечено, что срок оформления паспорта гражданина РФ не должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия заявления. Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 26 декабря 2022 года.
Реклама
Ранее сообщалось, что после включения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, население России увеличилось почти на 6,2 миллиона человек и составляет более 152 миллионов граждан.
Паспорта
Признание ДНР и ЛНР
Реклама
Реклама