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    14 июля 2020, 13:55

    Вышел трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

    Анастасия Кременчугская

    На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер (18+) пятого сезона сериала «Люцифер». Картина должна появиться на стриминговой платформе 21 августа. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    По сюжету, из Ада возвращается Король демонов в исполнении Тома Эллиса. Люцифер ведет себя странно, а позже выясняется, что его подменили — это не он, а брат-близнец архангела Михаил. Он начинает крутить роман с Хлоей Декер в исполнении Лорен Джерман. Однако Люцифер хочет восстановить порядок и вернуть себе свою жизнь.

    Сериал рассказывает о дьяволе в отставке, который помогает детективу расследовать преступления. Судя по ролику, в новых сериях появится его брат-близнец.

    Новый сезон обещает быть богатым на всякие стилистические эксперименты: в ролике можно найти отсылки к киноклассике («Сияние» Кубрика).

    Премьера первой половины шоу запланирована на 21 августа. Когда выйдет вторая — пока не известно. Полностью сезон будет состоять из 16 эпизодов.