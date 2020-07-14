Вышел трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

По сюжету, из Ада возвращается Король демонов в исполнении Тома Эллиса. Люцифер ведет себя странно, а позже выясняется, что его подменили — это не он, а брат-близнец архангела Михаил. Он начинает крутить роман с Хлоей Декер в исполнении Лорен Джерман. Однако Люцифер хочет восстановить порядок и вернуть себе свою жизнь.

Сериал рассказывает о дьяволе в отставке, который помогает детективу расследовать преступления. Судя по ролику, в новых сериях появится его брат-близнец.

Новый сезон обещает быть богатым на всякие стилистические эксперименты: в ролике можно найти отсылки к киноклассике («Сияние» Кубрика).

Премьера первой половины шоу запланирована на 21 августа. Когда выйдет вторая — пока не известно. Полностью сезон будет состоять из 16 эпизодов.