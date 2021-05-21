Вышел тизер российской игры Pioner

Разработчики выпустили тизер российской игры Pioner. Она будет сделана в стиле пост-апокалиптического советского прошлого. Об этом сообщил «Ридус».

Игру анонсировали еще в 2017 году, но информации о ней было мало. Теперь же появился первый трейлер. Также назначена примерная дата выхода. Релиз планируется в 2022 году.

«Ты ходишь в рейды. Ты убиваешь безумных тварей. Ты исследуешь аномалии. Ты ищешь добычу. Ты находишь союзников. Ты защищаешь свой дом от алчных мародеров. Ты меняешь свое тело, приспосабливая его к самым гиблым местам. И ты ищешь главный ответ: кто и зачем дал тебе возможности, которых нет у обычных людей», — говорится в официальном анонсе игры.

По комментариям под трейлером понятно, что россияне ждут эту игру. Разработчики даже пообещали устроить публичный бета-тест перед официальным выходом.