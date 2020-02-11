Собчак посветила первый выпуск своего ток-шоу сестрам Хачатурян

На «Первом канале» вышел первый выпуск ток-шоу с Ксенией Собчак «Док-ток». Формат программы предусматривает реконструкцию реальных событий, и разговор был посвящен сестрам Хачатурян. Собравшиеся в студии рассказали о своем видении событий.

В эфире программы мать сестер Аурелия Дундук рассказала, что Михаил Хачатурян изнасиловал ее в начале отношений. Собчак поинтересовалась, как она могла жить с этим мужчиной после случившегося.

«У меня не было выбора, он всем угрожал», — ответила Аурелия. Она добавила, что Михаил стрелял в ее старшего сына Сергея, которому приходился отчимом.

Побывал в студии и племянник Михаила Хачатуряна Арсен. Он обвинил сестер, Сергея и Аурелию в том, что они порочат память дяди и выдумывают небылицы. Второй выпуск, посвященный скандальной истории, выйдет 11 февраля.

В анонсе «Первого канала сказано, что новый формат шоу позволит высказаться всем участник историй, ведь у каждого из них своя правда.

Ксения Собчак и Александр Гордон будут по очереди вести эфиры. Телеведущая заявила: «„Док-ток“ — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы».

Гордон отметил, что они с Ксенией очень разные люди, как и все, кто смотрит программу.

«И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — подчеркнул телеведущий.

Михаил Хачатурян был убит своими дочерьми 27 июля 2018 года. Девушки пожаловались, что он многие годы издевался над ними. По их словам, жестокость мужчины стала причиной произошедшего.