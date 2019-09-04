Вышел первый трейлер игры CHERNOBYL: The Untold Story

Дебютный трейлер компьютерной игры CHERNOBYL: The Untold Story появился в Сети. Это третий по счету проект студии Ильи Мэддисона.

Сюжет игры CHERNOBYL: The Untold Story («Чернобыль: нерассказанная история») не раскрывается, фанатам придется дождаться официального релиза, который состоится в ближайшие несколько недель.

Зато геймеры уже могут насладиться саундтреком игры. Он был опубликован еще в начале августа.

Сам блогер Илья Мэддисон оценил CHERNOBYL: The Untold Story, он назвал игру лучшим проектом о Чернобыле со времен S.T.A.L.K.E.R.

В своем Twitter блогер написал, что разработчики не тратили много времени и сил на свой проект, «делали игру по кайфу». Однако результат вышел гораздо лучше, чем предыдущие игры студии Mehsoft.

«Я почти уверен, что эта игра станет вехой и стартом возрождения отечественного игропрома, а S.T.A.L.K.E.R 2 будет полностью вдохновлен именно ей», — написал Мэддисон.