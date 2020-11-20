Вышел новый выпуск проекта RT «ALT История»

Отмечается, что зрители узнают, каким бы был мир, если бы Павел I выжил, избежав убийства. Авторы проекта напомнили, что император всю жизнь боялся заговора и в первый месяц царствования издал указ о строительстве собственной резиденции. Он прожил там чуть больше месяца.

«Новый „неприступный дворец-замок“ надлежало „строить с поспешанием“. Но крепость со рвом и подъемными мостами не смогла защитить императора», — говорится в сообщении.