facebook_pixel
    20 ноября 2020, 19:46

    Вышел новый выпуск проекта RT «ALT История»

    Артур Блянихов

    В рамках проекта RT «ALT История» вышел новый выпуск, посвященный императору Павлу I.

    Отмечается, что зрители узнают, каким бы был мир, если бы Павел I выжил, избежав убийства. Авторы проекта напомнили, что император всю жизнь боялся заговора и в первый месяц царствования издал указ о строительстве собственной резиденции. Он прожил там чуть больше месяца.

    «Новый „неприступный дворец-замок“ надлежало „строить с поспешанием“. Но крепость со рвом и подъемными мостами не смогла защитить императора», — говорится в сообщении.