Вышел новый роман Водолазкина «Оправдание Острова»

По данным газеты «Петербургский дневник», книга вышла большим тиражом, поэтому экземпляров хватит на всех. Сам Водолазкин рассказал, что закончил работу раньше, чем планировал благодаря пандемии. На самоизоляции он смог сосредоточиться на романе.

«Я собирался закончить роман в феврале–марте, но закончил в августе и замечаю, что сейчас многие закончили или заканчивают романы из тех людей, которых я всегда читаю», — поделился он.