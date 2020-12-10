Вышел фильм об убийстве собак в приюте под Иркутском

Авторы разобрались, что на самом деле происходит в Иркутской области, каким образом с этой историей связаны региональные тендеры на отлов бродячих животных. Зрители узнают, почему собаки пострадали от разборок владельцев волонтерских приютов.

Над фильмом работала Жанна Карпенко, оператор — Никита Спиридонов.

Премьера кинокартины прошла 10 декабря, в 12:00, на YouTube-канале Life doc. В этот день отмечается Международный день прав животных.

В начале ноября в одном из собачьих приютов под Иркутском волонтеры нашли трупы 50 тысяч собак и кошек. Часть тел лежала в морозильных ларях. Рядом с ними в мешках хранились трупы животных со следами насильственной смерти.