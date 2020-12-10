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    10 декабря 2020, 19:58

    Вышел фильм об убийстве 50 тысяч собак в приюте под Иркутском

    Алена Макаренко

    Life выпустил новый документальный фильм «Собачья жизнь по-иркутски». В нем рассказывается, что случилось в приюте для бездомных собак под Иркутском.

    Авторы разобрались, что на самом деле происходит в Иркутской области, каким образом с этой историей связаны региональные тендеры на отлов бродячих животных. Зрители узнают, почему собаки пострадали от разборок владельцев волонтерских приютов.

    Над фильмом работала Жанна Карпенко, оператор — Никита Спиридонов.

    Премьера кинокартины прошла 10 декабря, в 12:00, на YouTube-канале Life doc. В этот день отмечается Международный день прав животных.

    В начале ноября в одном из собачьих приютов под Иркутском волонтеры нашли трупы 50 тысяч собак и кошек. Часть тел лежала в морозильных ларях. Рядом с ними в мешках хранились трупы животных со следами насильственной смерти.