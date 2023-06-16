Общество 16 июня 2023, 22:55 Вышедшим на работу матерям продолжат платить пособие на детей Глава Минтруда Котяков: вышедшие на работу матери продолжат получать выплату на детей Freepik

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Мамы, которые вышли на работу раньше положенного срока, продолжат получать страховые выплаты на детей, рассчитанные на полтора года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передал РБК.

Кроме того, семьи со средним заработком на человека ниже прожиточного минимума будут получать ежемесячное пособие на ребенка даже после изменения доходов.

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Российский президент Владимир Путин на полях ПМЭФ-2023 призвал перечислять единое детское пособие и выплаты на ребенка до полутора лет вне зависимости от изменения заработной платы родителей. Котяков объяснил, как должна работать подобная система поддержки.

По его словам, размер страховой выплаты зависит от дохода мамы до рождения ребенка. Сейчас, после выхода родительницы на работу, отправка пособия прекращается. Однако после поручения главы государства правила изменятся. Деньги из социального фонда будут отправлять матерям по достижении ребенка полутора лет.

Такие же перемены коснутся и единого детского пособия, которое положено семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума на одного человека. Государство продолжит отправлять средства даже в случае изменения дохода семьи. Выплаты назначаются сроком на один год.

Более тысячи семей с низкими доходами в Московской области получили выплаты на новорожденных с начала 2023 года. Общая сумма составила 61,5 миллиона рублей.